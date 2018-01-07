МОСКВА, 6 січ — . Виробники української горілки наростили обсяги експорту в країни Євросоюзу, йдеться в доповіді компанії Pro Consulting. © Fotolia / LevУкраина продовжила заборону на ввезення низки російських товарів

До початку політичної кризи основними імпортерами горілки з України були країни СНД. Так, у 2012 році 66% продукції пішло на російський ринок, відзначають аналітики. Після його втрати український горілчаний бізнес перебудувався на експорт в країни Європейського союзу, приріст поставок на цьому напрямку відзначається з 2015 року. Основні напрямки — Угорщина, Польща і Німеччина.

Одночасно з цим на Україні зростає імпорт елітного алкоголю з Європи, додають експерти.

Москва з початку 2016 року ввела стосовно України продовольче ембарго — як для країни, що підтримала антиросійські санкції. Поряд з іншими продуктами в перелік входять пиво, горілка і сигарети.