Повінь – зміна системи

Menu
Close

Замінили Росію: Україна наростила експорт горілки в Євросоюз

07.01.2018

МОСКВА, 6 січ — . Виробники української горілки наростили обсяги експорту в країни Євросоюзу, йдеться в доповіді компанії Pro Consulting. Киев. © Fotolia / LevУкраина продовжила заборону на ввезення низки російських товарів

До початку політичної кризи основними імпортерами горілки з України були країни СНД. Так, у 2012 році 66% продукції пішло на російський ринок, відзначають аналітики. Після його втрати український горілчаний бізнес перебудувався на експорт в країни Європейського союзу, приріст поставок на цьому напрямку відзначається з 2015 року. Основні напрямки — Угорщина, Польща і Німеччина.

Одночасно з цим на Україні зростає імпорт елітного алкоголю з Європи, додають експерти.

Москва з початку 2016 року ввела стосовно України продовольче ембарго — як для країни, що підтримала антиросійські санкції. Поряд з іншими продуктами в перелік входять пиво, горілка і сигарети.

Читайте також:   У сша розбився літак: не вижив ніхто
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *