КІТО, 7 січня — . Новим віце-президентом Еквадору обрана Марія Алехандра Вікунья, що раніше займала пост міністра житла. © AFP 2017 / Emmanuel DunandВице-президент Еквадору остаточно знято з посади, пишуть ЗМІ

У жовтня віце-президент Хорхе Голос був тимчасово знятий з посади віце-президента з-за корупційного скандалу, потім він був засуджений і остаточно знято з посади. Обов’язки віце-президента ще в жовтні були покладені на Викунью.

У суботу парламент Еквадору розглядав трьох кандидаток на посаду віце-президента: крім Вікуньї на посаду претендували глава МЗС Марія Фернанда Еспіноса і міністр юстиції Росана Альварадо.

“Сьогодні ми завершили призначення на конституційну посаду віце-президента Еквадору на період з 2018 по 2021 рік, згідно зі списком глави держави”, — заявив парламентарій Сесар Литардо за підсумками голосування.

За 40-річну Викунью проголосували 70 із 106 присутніх депутатів.