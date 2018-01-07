ВАШИНГТОН, 7 січня – . Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином, але дав зрозуміти, що такий діалог можливий лише при певних умовах. © AFP 2017 / Saul LoebТрамп заявив, що США можуть приєднатися до діалогу Сеула і Пхеньяна

“Я завжди вірю в переговори. Але ви знаєте нашу позицію, вона дуже тверда… Але я б зробив це (провів переговори – ред.). У мене немає ніяких проблем з цим”, — сказав президент, відповідаючи на питання журналістів про готовність до телефонних переговорів з північнокорейським лідером.

На уточнююче запитання, чи означають ці слова, що США готові до переговорів без попередніх умов, Трамп відповів негативно: “Це зовсім не те, що я сказав”.

“(Кім Чен Ин) знає, що я не жартую. Анітрохи, ні на один відсоток. Він розуміє це. У той же час, якщо б ми могли прийти до мирного і хорошого рішення, над яким ми працюємо з багатьма людьми… Якщо б ці переговори (з КНДР – ред.) призвели до чого-небудь, це було б чудово для всього людства, для всього світу”, — заявив глава держави.

© AFP 2017 / Jung Yeon Je Що рік прийдешній нам готує: США і КНДР на порозі великої схваткиТрамп також зазначив, що підтримує переговори Південної Кореї і КНДР, і не виключив, що у відповідний час США могли б підключитися до цього процесу.

Раніше в Білому домі заявляли, що готові до діалогу з КНДР за умови, що Пхеньян припинить проводити ядерні та ракетні випробування.

Заява Трампа пролунала через кілька днів після того, як Вашингтон офіційно підтвердив, що утримається від спільних з Південною Кореєю військових навчань на Корейському півострові під час Олімпіади і Паралімпіади в Пхенчхані, тобто аж до 18 березня.

Раніше представники Південної Кореї і КНДР вперше за довгий час обговорили по спеціальному каналу зв’язку двосторонні відносини, у тому числі можливість участі північнокорейських спортсменів в Олімпійських іграх в Пхенчхані.

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