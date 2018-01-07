МОСКВА, 7 січня — . Глава німецького концерну Adidas Каспер Рорстед вважає, що Захід необхідно поліпшувати відносини з Росією. Про це він заявив в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. © РИА Новини / Володимир ПесняЕвросоюз виставила Росії рахунок за “незаконне” ембарго на ввезення свинини

“Той, хто вважає, що санкціями ми караємо тільки Росію, помиляється. На Заході це призвело до втрати багатьох робочих місць. Політики воліють замовчувати цей ефект”, — заявив керівник компанії.

Рорстед зазначає, що не виступає проти санкцій, проте Заходу необхідно знайти вихід з проблеми у відносинах з Москвою, так як “неможливо протистояти один одному роками”.

“Я знаю Росію багато років, відчуваю з нею близькість. Мені подобається ця країна, її жителі і думаю, що в культурному відношенні Росія набагато ближче Європі, ніж інші”, — сказав він. © РИА Новини / Костянтин ЧалабовКиев хоче розслідувати роботу компаній DHL, Adidas і Puma в Криму

Рорстед вважає, що, зважаючи на неспокійну обстановку в світі, європейським політикам варто шукати союзників замість того, щоб сваритися з усіма підряд.

Раніше влада України заявили про нібито незаконній діяльності в обхід санкцій трьох німецьких компаній у Криму, в тому числі Adidas. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв “дістати компанії політично і юридично”.

Західні санкції забороняють компаніям, які перебувають під юрисдикцією Євросоюзу, здійснювати операції в сфері нерухомості та інвестицій, надавати фінансування, а також створювати спільні підприємства з юридичними особами, зареєстрованими в Криму.