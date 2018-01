МОСКВА, 6 січ — . Американський астронавт Джон Янг, який побував на Місяці і командував першим польотом космічного шатла, помер на 88-му році життя, повідомило в суботу НАСА. © Фото NASAУмер легендарний американський астронавт Джон Гленн

“Ми засмучені втратою астронавта Джона Янга, якому було 87 років. Янг двічі літав до Місяця, він ходив по її поверхні і брав участь у першій місії шатла”, — йдеться в заяві аерокосмічного агентства в Twitter.

Всього Янг побував у космосі шість разів: на космічних кораблях “Джеміні”, “Аполлон” і на космічному кораблі “Колумбія”. Астронавт служив у НАСА 42 роки — довше всіх у відомстві.

We remember our most experienced astronaut, John Young.

“Today, NASA and the world have lost a pioneer.” Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7e pic.twitter.com/WeRxkBGAZB

— NASA (@NASA) 6 січня 2018 р.