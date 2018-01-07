МОСКВА, 6 січ — . У Мережі з’явилося відео собаки, яка вміє самостійно кататися на ледянке. Ролик опублікувала господиня тварини в Instagram.

Публікація від Mary & Secret 💞 (@my_aussie_gal) Дек 28, 2017 о 6:43 PST

Як дитина: обрадовавшаяся першому снігу панда підкорила користувачів Сетини кадрах видно, що австралійська вівчарка Таємниця не тільки з’їжджає з гори без сторонньої допомоги, але і сама затягує дошку наверх.

“Вчора у нас нарешті випало достатньо снігу, щоб нормально покататися, і Таємниця була в захваті!” — йдеться у підписі до відео.

Дівчина зазначила, що катання з гірки — одне з найулюбленіших занять її вихованця, і розповіла, що за день Таємниця зробила не менше 50 спусків.