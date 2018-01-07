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Трамп назвав себе генієм

07.01.2018

Трамп назвал себя гениемПрезидент США Дональд Трамп у своєму твіттері відреагував на критику його розумових здібностей, пов’язану з виходом книги Майкла Вольфа «Вогонь і лють».

«Все моє життя моїми двома головними якостями були психічна стійкість і, я б сказав, розум… Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена і зірки телебачення до президента США. Я б розцінив себе не як розумної людини, але як генія, і дуже сталого генія!» — зазначив Трамп.

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