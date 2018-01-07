МОСКВА, 7 січня — . Дві дівчини з Росії застрягли на вершині гори Аконкагуа в Аргентині, повідомив телеканалу “360” джерело в російському посольстві в цій країні. Максим Богодвид”Я плакав!” Як чоловіки і жінки шукають гострих відчуттів

Частина групи, з якою туристки здійснювали сходження, благополучно повернулася в низину, зараз їх допитують, щоб встановити місцезнаходження дівчат. Рятувальні служби ведуть пошукову операцію.

Телеканал РЕН-ТВ з посиланням на родичів дівчат повідомив, що намет, в якій ховалися росіянки, забрало штормовим вітром, також у них закінчилися харчі. Згідно з деякими даними, разом з росіянками на горі знаходиться громадянин Бельгії.

Гора Аконкагуа — найвища вершина Анд. Її висота складає майже сім тисяч метрів над рівнем моря.