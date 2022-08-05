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Кабмін схвалив конфіскацію понад 900 обʼєктів, які належать росії

05.08.2022

Кабінет міністрів затвердив указ президента про конфіскацію 903 обʼєктів, які належать росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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За його словами, конфісковані активи сконвертують у кошти, які спрямують на оборону та відновлення України. Серед активів 79 позицій — це корпоративні права, 824 позиції — майно.

«Перелік обʼєктів сформований: це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно поділено на три категорії: перша категорія — це майно, яке належить російській державі, друга категорія — це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із росії, третя категорія — це активи російських банків», — додав він.

Премʼєр наголосив, що сьогоднішнє рішення є першим кроком, а далі має відбуватися конфіскація активів росії на заході.

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