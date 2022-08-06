Тайвань запустив сигнальні ракети через літаки та безпілотники

Тайвань запустив сигнальні ракети в межах свого повітряного простору, щоб попередити ворожі літаки та безпілотники.

Про це пише Reuters.

Сім БПЛА та нерозпізнані літаки помітили над віддаленими тайванськими островами Цзіньмень і Мацу.

У Міноборони Тайваню зазначили, що їхня армія перебуває у стані підвищеної бойової готовності в двох районах, які знаходяться біля узбережжя материкового Китаю.

Раніше армія КНР почала масштабні військові навчання довкола Тайваню, які, за заявою Китаю, триватимуть до 7 серпня. Їх оголосили на тлі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Військові КНР перекрили шість зон, що оточують Тайвань, деякі з них розташовані поблизу ключових морських портів.