Дніпропетровщина: росіяни знову вдарили по Нікополю з «Градів»

В ніч на 6 серпня росіяни з «Градів» обстріляли Нікопольський район та зі ствольної артилерії — Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Як завжди, ударили по житлових кварталах — по людях, які у цей час спали. У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів», — зазначив очільник військової адміністрації.

Внаслідок російських обстрілів постраждало троє людей, одного з них — госпіталізували.

Також пошкоджені 11 п’ятиповерхівок, близько 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.

Через удари пошкоджені газопровід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі росіяни вдарили по Зеленодольській громаді.

У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач, частина села залишилась без світла.

За попередніми даними, люди не постраждали.