Дніпропетровщина: росіяни знову вдарили по Нікополю з «Градів»

В ніч на 6 серпня росіяни з «Градів» обстріляли Нікопольський район та зі ствольної артилерії — Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Як завжди, ударили по житлових кварталах — по людях, які у цей час спали. У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів», — зазначив очільник військової адміністрації.
Внаслідок російських обстрілів постраждало троє людей, одного з них — госпіталізували.
Також пошкоджені 11 п’ятиповерхівок, близько 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.
Через удари пошкоджені газопровід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади.
У Криворізькому районі росіяни вдарили по Зеленодольській громаді.
У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач, частина села залишилась без світла.
За попередніми даними, люди не постраждали.