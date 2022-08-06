На Луганщині окупанти змушують за їжу йти на «референдум» — Гайдай

Російські загарбники змушують людей за їжу йти на «референдум» за приєднання Луганської області до складу рф.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зокрема, випадки такої «агітації» фіксували в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад.

«Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90% з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум», — написав Гайдай

Під виглядом гуманітарної допомоги окупаційна влада та колаборантський громадський рух організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області та агітують їх йти на «референдум» за приєднання до рф.

«Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити», — додав Гайдай.