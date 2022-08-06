Нічний обстріл Миколаєва: одна з ракет влетіла у квартиру (фото)

Сьогодні, 6 серпня, близько 03:30 росіяни завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

«Вночі, 6 серпня, близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється», — йдеться в повідомленні.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що під удар потрапили сім мікрорайонів міста.

Він зазначив, що в одній п’ятиповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру.

«Обстежуємо пошкоджені житлові будинки. Уточнену інформацію повідомлю вам згодом», — додав Сєнкевич.