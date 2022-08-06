Один блок Запорізької АЕС не працює через пошкодження ліній електропередач

Внаслідок обстрілів Запорізької АЕС 5 серпня пошкоджені лінії електропередач, через що станція працює без одного енергоблока.

На енергоблоці спрацював аварійний захист, повідомляє «Енергоатом».

«Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека», — пише «Енергоатом».

Водночас зазначили, що наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

Також, як пише The Insider з посиланням на джерела, з початку місяця росіяни розпочали підозрілу активність на АЕС та оприлюднили відео. На територію атомної станції прибувають вантажі, ймовірно, з боєприпасами.

За даними видання, окупанти мінують ЗАЕС, зокрема, вибухонебезпечні предмети розміщують біля енергоблоків і в машинному залі.