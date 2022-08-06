СБУ викрили агентурну мережу рф, яка розвідувала позиції ЗСУ на Донбасі

Правоохоронці ліквідували російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ поблизу східного фронту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Злочинці збирали розвіддані про дислокацію та переміщення українських військових у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини, а також фіксували наслідки російських обстрілів.

«Одним зі «зв’язкових» мережі був представник окупаційної адміністрації рф — «посадовець» так званого «верховного суду днр», причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців», — повідомляє СБУ.

Зазначають, що агентурна мережа складалася з 6 місцевих мешканців, яких з початку війни завербували окупанти.

«Вони передавали загарбникам зібрані дані через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації», — додали правоохоронці.