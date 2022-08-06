У Бердянську стався вибух біля захопленого окупантами відділу поліції

У центрі окупованого Бердянська, Запорізької області, стався вибух біля захопленого відділу поліції.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
«У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції», — йдеться в повідомленні.
Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що внаслідок інциденту серед окупантів є втрати.
Як пишуть місцеві Telegram-канали, після вибуху квартал оточили російські війська.
Українська сторона наразі офіційно не коментувала інцидент.