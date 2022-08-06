НБУ скасував ліміти на розрахунки за кордоном для волонтерів, які допомагають армії

З 6 серпня Національний банк України дозволив банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими картками за кордоном для придбання товарів військового призначення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ліміт не застосовуватиметься за умови дотримання таких вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи, а обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тисяч гривень на місяць до 21 липня 2022 року;

подання до банку листа від державного органу або військової частини про співпрацю з волонтером і замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тисяч гривень на місяць;

надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку про збір коштів для оплати продукції.

У переліку товарів військового призначення, які можуть купувати фізособи-волонтери: рації, бронежилети, каски, шоломи, форма, взуття, захисний одяг, оптичні прилади, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби домедичної допомоги.

Рації внесли до переліку товарів військового призначення, для придбання яких волонтер може купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тисяч гривень (в еквіваленті).

При цьому банк може відмовити у проведенні операцій на понад 100 тисяч гривень, якщо матиме інформацію про недоброчесність волонтера.

Також регулятор послабив валютні обмеження. Банки можуть продавати валюту юрособам і ФОПам із зарахуванням на поточний рахунок клієнта валюти на витрати через корпоративні картки за кордоном. Це стосується витрат на проживання і транспорт, а також добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі €80 (в еквіваленті) на одного співробітника.