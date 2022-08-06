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СБУ спіймала агентів фсб, які коригували удари по суднобудівним заводам (фото)

06.08.2022

Служба безпеки України викрила агентів фсб, які збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті дій цієї агентурної мережі зруйновано та пошкоджено суднобудівні заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури.

Російські агенти здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Затриманим оголошено про підозру за статтею за несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та боєприпасів. Їм вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, для пошуку зрадників та ворожих агентів у Миколаєві запровадили довгу комендантську годину з вечора 5 серпня до ранку 8 серпня.

 