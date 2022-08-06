Нардеп-колаборант Ковальов змушує херсонських аграріїв сплачувати податки окупантам

Нардеп Олексій Ковальов, який увійшов до складу окупаційної адміністрації Херсонщини, змушує місцевих фермерів сплачувати «податки» за російським законодавством.

Про це повідомляє пресс-служба Херсонської ОВА.

«Колаборант Олексій Ковальов, призначений окупаційною владою так званим «міністром аграрної політики Херсонщини», змушує місцевих аграріїв реєструватися та сплачувати «податки» за російським законодавством», — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, ковальов в 2019 році обрався до Верховної Ради від «Слуги народу» в одному із мажоритарних округів Херсонщини.

Після повномасштабного вторгнення російських військ він приїхав з Києва до окупованої частини Херсонської області. Спочатку нардеп заперечував співпрацю з окупантами, однак 8 червня після зустрічі із заступником голови адміністрації президента рф сергієм кірєнко заявив, що «росія нас чує» і вона «тут назавжди».

4 липня Ковальов увійшов до складу створеного росіянами «уряду» Херсонської області, спочатку у якості «заступника голови», а потім його понизили до «міністра агарної політики».

Офіс Генпрокурора відкрив проти нардепа-зрадника кримінальне провадження, а «Слуга народу» виключила з партії та фракції у Верховній Раді.