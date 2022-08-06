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Нардеп-колаборант Ковальов змушує херсонських аграріїв сплачувати податки окупантам

06.08.2022

Нардеп Олексій Ковальов, який увійшов до складу окупаційної адміністрації Херсонщини, змушує місцевих фермерів сплачувати «податки» за російським законодавством.

Про це повідомляє пресс-служба Херсонської ОВА.

«Колаборант Олексій Ковальов, призначений окупаційною владою так званим «міністром аграрної політики Херсонщини», змушує місцевих аграріїв реєструватися та сплачувати «податки» за російським законодавством», — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, ковальов в 2019 році обрався до Верховної Ради від «Слуги народу» в одному із мажоритарних округів Херсонщини.

Після повномасштабного вторгнення російських військ він приїхав з Києва до окупованої частини Херсонської області. Спочатку нардеп заперечував співпрацю з окупантами, однак 8 червня після зустрічі із заступником голови адміністрації президента рф сергієм кірєнко заявив, що «росія нас чує» і вона «тут назавжди».

4 липня Ковальов увійшов до складу створеного росіянами «уряду» Херсонської області, спочатку у якості «заступника голови», а потім його понизили до «міністра агарної політики».

Офіс Генпрокурора відкрив проти нардепа-зрадника кримінальне провадження, а «Слуга народу» виключила з партії та фракції у Верховній Раді.

 