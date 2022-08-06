Коментарі «військових експертів» про дії ЗСУ вже час визнати 11-м гріхом — Маляр

Коментарі українських «військових експертів» про дії Збройних сил України тільки шкодять військовим. Про це заявила Ганна Маляр, заступник міністра оборони.

«Коментарі «військових експертів» про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом», — наголосила вона.

Як приклад Маляр навела розмову журналіста з колишнім високопоставленими військовим в ефірі однієї з радіостанцій щодо того, як треба інформаційно обдурювати ворога. Наприклад, якщо є інформація про плани ЗСУ вдарити по якомусь реальному об’єкту, то на думку експертів, удару нібито слід очікувати десь на іншому об’єкті.

«Співрозмовники демонструють як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контр наступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) — на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити наскільки така стратегія виправдана. Це приклад прямої шкоди роботі Збройних Сил України», — зазначила вона.

Маляр також додала, що подібні коментарі підривають довіру до заяв військово-політичного керівництва країни, що у свою чергу ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги.