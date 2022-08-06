«Друг пізнається у скруті»: в ОП подякували Північній Македонії за танки і літаки

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, заявив, що Північна Македонія «підставила Україні плече у вигляді танків і літаків». Раніше про поставки цієї техніки писали ЗМІ.

«Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо», — написав він у Twitter.

Наприкінці липня македонське видання РТС з посиланням на Міноборони повідомило про передачу Україні партії танків Т-72. Їхня кількість не називалася, одна за даними ЗМІ, на озброєні країни був 31 такий танк.

4 серпня інше македонське видання MKD написало про передачу Україні чотирьох штурмовиків Су-25. Вони з 2004 року перебували на зберіганні, однак з червня 2022 року начебто почали ремонтуватися українськими спеціалістами. Щоправда Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, заявив, що «не має зараз підтвердження від офіційних джерел ні Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передавання цих літаків».

Цю військову техніку Північна Македонія придбала під час бойових дій з албанськими сепаратистами в 2001 році. Тоді саме Україна продала країні Су-25, а також близько 30 танків неназваної моделі.