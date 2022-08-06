Безпілотник зняв, як російський Т-90 розлетівся на шматки (відео)

Українські військові в Харківській області знищили сучасний російський танк Т-90. Відео вибуху бойової машини, зняте безпілотником, оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, російський танк розлетівся на шматки після удару українських бійців оперативного угруповання військ (ОУВ) «Харків» сьогодні вранці.

«Росіяни називають Т-90 «летающий танк» — ЗСУ показали, що російські танки дійсно вміють літати. Прийшов час і російських танкістів називати «льотчиками», — прокоментував журналіст роботу українських бійців.

На відео видно, що після удару, всередині бойового відділення танка почалося задимлення, а невдовзі відбулася детонація боєкомплекту. У результаті потужного вибуху бронетехніку було повністю знищено.