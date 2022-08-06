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МЗС пояснило, чому анулювали дипломатичні паспорти 225 нардепів

06.08.2022

Міністерство закордонних справ визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, оскільки їх вчасно не повернули на зберігання після повернення із закордонних відряджень.

Про це повідомила пресслужба МЗС в коментарі УП.

«За останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані», — розповіли в міністерстві.

В МЗС пояснили, що дипломатичні паспорти видаються нардепам виключно для здійснення офіційних відряджень. Після повернення до України вони мають у десятиденний термін повернути документи до МЗС на зберігання. Дипломатичні паспорти також заборонено використовувати для приватних поїздок.

У зв’язку з порушенням цих правил і були анульовані документи 225 нардепів. При цьому в МЗС запевнили, що невідкладно видадуть дипломатичні паспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради.

Напередодні УП опублікувала список з 225 нардепів, яких торкнулося рішення МЗС. Документи анулювали депутатам з різних фракцій. Серед них, зокрема, є перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія, голова партії СН Олена Шуляк.

За словами джерел видання, президент Володимир Зеленський злиться, що «депутати без діла катаються за кордон у час війни».

 