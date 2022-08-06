ЗСУ відбили усі ворожі штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках — Генштаб

Російські війська намагалися просунутися на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, однак усюди були відкинуті зі втратами нашими військовими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому взеденні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли Чернігівщини та Сумщини.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. З артилерії обстріляв райони 30 населених пунктів і завдав авіаудари ще біля трьох.

На Слов’янському напрямку крім обстрілів окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, але успіху не мали.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не вів, однак активно обстрілював наші позиції.

На Бахмутському напрямку штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов.

На Авдіївському напрямку російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли та завдав авіаударів.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території.