Генштаб розповів про втрати ворога станом на 7 серпня

За добу українські військові ліквідували близько 300 окупантів, знищили три танка, п’ять ППО та шість безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загалом, бойові втрати противника станом на ранок 7 серпня орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків — 1805 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 4055 (+4) од,
- артилерійських систем — 958 (+3) од,
- РСЗВ — 260 (+0) од,
- засоби ППО — 132 (+5) од,
- літаків — 223 (+0) од,
- гелікоптерів — 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 750 (+6),
- крилаті ракети — 182 (+0),
- кораблі та катери —15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2978 (+8) од,
- спеціальна техніка — 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.