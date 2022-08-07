Повінь – зміна системи

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Генштаб розповів про втрати ворога станом на 7 серпня

07.08.2022

За добу українські військові ліквідували близько 300 окупантів, знищили три танка, п’ять ППО та шість безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, бойові втрати противника станом на ранок 7 серпня орієнтовно становлять:

  •  особового складу — близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків — 1805 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 4055 (+4) од,
  • артилерійських систем — 958 (+3) од,
  • РСЗВ — 260 (+0) од,
  • засоби ППО — 132 (+5) од,
  • літаків — 223 (+0) од,
  • гелікоптерів — 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 750 (+6),
  • крилаті ракети — 182 (+0),
  • кораблі та катери —15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2978 (+8) од,
  • спеціальна техніка — 86 (+1).

  

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

 