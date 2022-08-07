Генштаб розповів про втрати ворога станом на 7 серпня

За добу українські військові ліквідували близько 300 окупантів, знищили три танка, п’ять ППО та шість безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, бойові втрати противника станом на ранок 7 серпня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,

танків — 1805 (+3) од,

бойових броньованих машин — 4055 (+4) од,

артилерійських систем — 958 (+3) од,

РСЗВ — 260 (+0) од,

засоби ППО — 132 (+5) од,

літаків — 223 (+0) од,

гелікоптерів — 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 750 (+6),

крилаті ракети — 182 (+0),

кораблі та катери —15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2978 (+8) од,

спеціальна техніка — 86 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.