В ОРДЛО розпочалася нова хвиля примусової мобілізації — розвідка

Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової «мобілізації». Зокрема відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2-го армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів.

Тотальна примусова мобілізація триває у багатьох населених пунктах, зазначають у ГУР.

У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

На вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають чоловіків у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.

Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 — 1945 років.

Раніше повідомлялося, що російських контрактників, які відмовились воювати, тримають під вартою на окупованій Луганщині.