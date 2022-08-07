Зрадники «продають» Україну за 5-10 тис. грн — МВС

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні затримали більше ніж 1,5 тисячі людей, які ймовірно допомагали ворогу. Затримані погоджувались співпрацювати з окупантами за 5-10 тис. грн.

Про це в ефірі телемарафону заявив Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ.

«Якщо говорити про всі 164 дні війни, то за цей період на території держави було викрито близько сотні ДРГ, затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності. Я на своєму фейсбуці часто пишу про коригувальників та посібників диверсантів», — сказав Єнін.

За його словами, коригувальники та посібники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за якихось 5-10 тис. грн.

За ці гроші зрадники надають ворогу інформацію про розташування позицій наших військових, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.

«Зрада держави за 300 доларів це майже як за 30 срібників і перспектива провести найближчі 15 років в тісній камері», — додав Єнін.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що у росії випустили спеціальний довідник для зрадників і колаборантів в Україні.