Окупанти продовжують підготовку до показового «суду» над бійцями «Азову» у Маріуполі — радник мера (відео)

Окупаційна влада «ДНР» вирішила влаштувати судилище над українськими військовополоненими — бійцями «Азову». Для цього на сцені камерної філармонії в окупованому Маріуполі монтують залізні клітки. До слова, філармонія, чи не єдина в місті вціліла будівля, яка може помістити велику кількість людей.

Про це повідомляє Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя.

«Ось і з’явилось відео камер для наших Героїчних Воїнів полку Азов в Філармонії від росіян. Вперше. Один висновок. Вони бояться Азов живих, в бою, в полоні і навіть — загиблих», — написав радник мера.

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За інформацією Андрющенка, судилище має відбутися наприкінці серпня, або на початку вересня.

Асоціація родин захисників «Азовсталі» просить президента Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН втрутитися та завадити проведенню фейкового трибуналу над захисниками «Азовсталі», який окупанти готують у Маріуполі.

Раніше бойовики «днр» заявили про плани влаштувати показовий «трибунал» над військовополоненими з «Азовсталі» та «засудити» частину з них до страти.