На Донеччині з 11 серпня працюватиме особливий режим в’їзду та виїзду: що він передбачає

З 11 серпня у Донецькій області почне діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації.

Особливий режим передбачатиме дві головні умови:

заборонено бездозвільне вивезення з області спецтехніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

продовжується заборона на вʼїзд та переміщення по області транспорту, який перевозить для продажу алкогольні напої та речовини на спиртовій основі, окрім ліків та дезінфекційних засобів.

«Це крок спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства», — пояснив Кириленко.