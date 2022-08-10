ЗСУ вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині — ОК «Південь»

У Херсонській області українські військові завдали чергового удару по мосту в районі Каховської ГЕС. Тепер він непридатний для використання,

Про це повідомили у Facebook ОК «Південь».

«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання», — йдеться у повідомленні.

У командуванні наголосили, що влучення було «акуратним, але дієвим.

Раніше ми публікували фото та відео Антонівського моста після «філігранних ударів» ЗСУ.