Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 13 броньованих автомобілів

Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Тож протягом тижня Німеччина передала ЗСУ:
- 10 HMMWV — вісім носіїв радіолокаційних станцій та два носії станцій перешкод для дронів;
- три броньовані евакуаційні машини;
- сім глушилок;
- вісім пристроїв для боротьби з дронами;
- чотири мобільних захищених пристрої для розмінування;
- вісім мобільних наземних радарів та тепловізорів;
- один високочастотний пристрій;
- 49 тис. боєприпасів для зенітних установок;
- два холодильники для медикаментів;
- чотири установки Gepard.
Загалом Україна має отримати від Бундесверу 30 установок Gepard. 12 з них вже прибули в Україну, поставка ще 18 САУ очікується.
Раніше Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.