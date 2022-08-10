Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 13 броньованих автомобілів

Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Тож протягом тижня Німеччина передала ЗСУ:

10 HMMWV — вісім носіїв радіолокаційних станцій та два носії станцій перешкод для дронів;

три броньовані евакуаційні машини;

сім глушилок;

вісім пристроїв для боротьби з дронами;

чотири мобільних захищених пристрої для розмінування;

вісім мобільних наземних радарів та тепловізорів;

один високочастотний пристрій;

49 тис. боєприпасів для зенітних установок;

два холодильники для медикаментів;

чотири установки Gepard.

Загалом Україна має отримати від Бундесверу 30 установок Gepard. 12 з них вже прибули в Україну, поставка ще 18 САУ очікується.

Раніше Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.