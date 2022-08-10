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Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 13 броньованих автомобілів

10.08.2022

Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Тож протягом тижня Німеччина передала ЗСУ:

  • 10 HMMWV — вісім носіїв радіолокаційних станцій та два носії станцій перешкод для дронів;
  • три броньовані евакуаційні машини;
  • сім глушилок;
  • вісім пристроїв для боротьби з дронами;
  • чотири мобільних захищених пристрої для розмінування;
  • вісім мобільних наземних радарів та тепловізорів;
  • один високочастотний пристрій;
  • 49 тис. боєприпасів для зенітних установок;
  • два холодильники для медикаментів;
  • чотири установки Gepard.

Загалом Україна має отримати від Бундесверу 30 установок Gepard. 12 з них вже прибули в Україну, поставка ще 18 САУ очікується.

Раніше Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

 