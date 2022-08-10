G7 вимагає негайного повернути контроль над ЗАЕС Україні

Глави МЗС “Групи семи” (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагає від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Європейська правда”.

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“У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації”, – йдеться у заяві міністрів G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини у середу.

Український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов’язки без загроз та тиску, додали міністри.

“Саме триваючий контроль Росії над станцією становить загрозу для регіону”, – йдеться у заяві.

Міністри заявили про підтримку зусиль генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні.

Вони підкреслили важливість сприяння експертній місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення питань ядерної безпеки у спосіб, який “поважає повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою”.

“Співробітники МАГАТЕ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні та безпосередньо і без втручання спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів”, – додається у заяві.