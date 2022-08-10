Напередодні Дня Незалежності: MONATIK зіграє благодійний концерт в Osocor Residence￼

Команда Osocor Residence із перших днів повномасштабного вторгнення рф волонтерить та всіляко допомагає Україні вистояти й перемогти. Один з інструментів допомоги сьогодні — благодійні концерти, аби зібрати кошти нашим захисникам та хоча б на декілька миттєвостей повернути людей у щасливе минуле завдяки пісням. Саме з благодійною метою ідейний креатор «ART Оборона» MONATIK вийде на сцену Osocor Residence 23 серпня — напередодні Дня Незалежності України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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«Сьогодні найголовніше — не втратити надію. Тож маю надію, що «ART Оборона» не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика — зможе відволікти, надихнути, нагадати», — коментує артист.

Від початку війни MONATIK і його команда займаються волонтерством та збирають гуманітарну допомогу для української армії. Усі кошти з монетизації EP «ArtОборона» йдуть на допомогу ЗСУ.

MONATIK боронить Україну на творчому фронті — транслює всьому світові наші цінності, розповсюджує правду, присвячує відважній боротьбі українців з окупантами платівки, підтримує бойовий дух захисників та намагається освітити важкі воєнні дні своєю музикою.

MONATIK — не перший артист, який вийшов на сцену Osocor Residence із благодійною ціллю. 22 липня задля допомоги ЗСУ в резиденції відбувся великий концерт Вєрки Сердючки. Під час виступу української суперзірки вдалося зібрати 184 000 гривень. 100 000 із них Андрій Данилко перерахував до благодійного фонду «НЕОПАЛИМА КУПИНА» на купівлю 10 комплектів рацій. А 84 000 команда Osocor Residence передала на придбання автівки для наших воїнів.

Далі буде. Кожен на своєму фронті — усі разом наближаємо перемогу України. До зустрічі 23 серпня — на сеансі музичної терапії від MONATIK!

Квитки можна придбати на сайті.