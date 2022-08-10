Без прописки і гарантій. Росія видає фейкові паспорти на окупованих територіях

Росія видає українцям на тимчасово окупованих територіях паспорти за спрощеною процедурою. Проте такі документи не дають власникам таких же прав, що мають росіяни.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Росія намагається якнайшвидше паспортизувати населення ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, проте, виявляється, навіть на території країни-агресора цей “паспорт” не вважається повноцінним документом», — йдеться у повідомленні.

Документи видаються за спрощеною процедурою. Вони не дають українцям жодних гарантій:

Не можна оформити та отримувати соціальні виплати;

Не можна оформити та отримувати пенсію;

У «паспорті» немає прописки;

Не передбачено виплати у разі загибелі внаслідок примусової мобілізації.

Єдина причина для видачі такого «паспорту» — участь у голосуванні на так званих «референдумах» з обранням «правильного» кандидата.