ЗСУ вдарили по мосту біля Каховської ГЕС

Збройні сили України завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС — важливій ланці в логістичних ланцюжках російських окупантів. Влучання було “акуратним, але дієвим”. Тепер об’єкт непридатний для використання.
Відповідною інформацією поділився прес-центр оперативного командування “Південь” у свіжому звіті з фронту, повідомляє УНІАН.
Читай також: Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги на $550 мільйонів
“Тим часом, наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве”, — повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
- Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро
- У Харкові побудують безпечні зупинки громадського транспорту
- НАТО надасть Україні сотні одиниць зброї проти безпілотників
- Мінагрополітики очікує експорту зерна на $20 млрд
- 85% відсотків учасників опитування проголосували за заміну герба на щиті монумента «Батьківщина-мати»
- Чехія надала українським біженцям понад 399 тисяч віз тимчасового захисту
- Розпочався відбір українських продюсерів для участі в індустрійній секції Міжнародного кінофестивалю