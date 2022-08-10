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ЗСУ вдарили по мосту біля Каховської ГЕС

10.08.2022

Збройні сили України завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС — важливій ланці в логістичних ланцюжках російських окупантів. Влучання було “акуратним, але дієвим”. Тепер об’єкт непридатний для використання.

Відповідною інформацією поділився прес-центр оперативного командування “Південь” у свіжому звіті з фронту, повідомляє УНІАН.

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“Тим часом, наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве”, — повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

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