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Суд виніс вирок колишній працівниці нацистського концтабору, яка допомогла вбити 10 тис. людей

20.12.2022

Німецький суд виніс вирок колишній секретарці нацистського концтабору «Штуттгоф», яка допомогла знищити тисячі людей.

Про це повідомляє DW.

Суд визнав жінку винною у пособництві та підбурюванні до вбивства понад 10 тис. людей з 1943 по 1945 рік. Німкеня на ім’я Ірмгард Ф. була 18-річною, коли допомагала ліквідовувати в’язнів у таборі під Гданськом.

Захист Ірмгард Ф. клопотав про її виправдання, однак суд ухвалив рішення про два роки ув’язнення умовно. На засіданнях заслухали розповіді людей, які вижили у «Штуттгофі».

Сама підсудна на перше слухання не з’явилась, оскільки втекла з будинку для літніх людей, де тоді мешкала. Згодом її затримала поліція. Під час усіх засідань жінка мовчала і лише наприкінці визнала, що працювала в концтаборі, та попросила пробачення.

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