До бюджету України надійшли $2 мільярди від США

До бюджету надійшли грантові кошти від США у розмірі 2 млрд дол., які будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також фінансування системи медгарантій.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США з Цільового фонду Світового банку”, – йдеться в повідомленні.
Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд дол. США. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, за проєктом «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
«З перших днів злочинного вторгнення рф в Україну Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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