Атака дронами на День Миколая була наймасштабніша за весь час війни — Повітряні сили ЗСУ

В ніч на понеділок, 19 грудня, рашисти випустили по Україні 35 дронів-камікадзе. Ця атака стала найбільшою за весь час російської агресії.

Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

«Учора був день Святого Миколая. Рашисти «привітали» нас одним із найбільших «шахедних» обстрілів. По території України випустили 35 ударних безпілотників. Таку кількість «шахедів» вони ще не випускали. Це підтверджує отримання росією нової партії іранських дронів — 250 штук», — розповів Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ

За інформацією Повітряних сил, від початку застосування ворогом іранських дронів-камікадзе наша ППО збила приблизно 430 таких БПЛА, у грудні — 67 одиниць.

Звідки росіяни запускають «шахеди»

Також у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що противник змінив місце запуску «шахедів». Раніше це був Крим та Херсонська область. Зараз заразі точки запуску переміщено до Краснодарського краю, на східному узбережжі Азовського моря.

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