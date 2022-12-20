Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна стала країною року за версією The Economist

20.12.2022

Україна стала країною року за версією The Economist.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

Читай також: Європарламент схвалив надання Україні €18 млрд допомоги у 2023 році

Видання пише, що зазвичай вибрати країну року їм важко, але в 2022 році вибір був очевидним. Зазвичай звання дають країні, де покращилося життя за останні 12 місяців, тому Україна є незвичним вибором, зазначають редактори.

Попри те, що економіка скоротилося на третину, багато людей померли, втратили домівки та сидять без світла, «українці показали себе». У The Economist виділили такі якості українців як героїзм, винахідливість та стійкість і зазначили, що «за кількома винятками українці не відповіли воєнними злочинами на воєнні злочини».

Крім того, Україну назвали джерелом натхнення не лише для країн із «хижими сусідами», як-от Тайвань, але й для «пригноблених людей у всьому світі» та завершили публікацію словами «Слава Україні!»

  • Український фільм про збитий MH17 увійшов до конкурсу Берлінале
  • У Кракові вимикатимуть святкове освітлення, підтримуючи Україну в межах акції «Lights for Ukraine»
  • Укренерго розраховує до кінця доби зменшити дефіцит потужності у Києві
  • Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 
  • У Дніпрі демонтували бюст Пушкіна – ФОТО
  • Польща надала військової допомоги Україні щонайменше на $2 млрд
  • Ощадбанк презентував ексклюзивну серію «Патріотичні монети» – ФОТО
  • Укрпошта отримає 4,5 млн євро від ЄБРР
  • В Україну імпортували понад 200 тисяч “пільгових” генераторів
  • Німеччина збільшить суму виплат для українських біженців
  • Унаслідок російських атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції – Шмигаль
  • Німеччина збільшить поставки зброї Україні — Макеєв
 