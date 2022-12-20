Україна стала країною року за версією The Economist.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.
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Видання пише, що зазвичай вибрати країну року їм важко, але в 2022 році вибір був очевидним. Зазвичай звання дають країні, де покращилося життя за останні 12 місяців, тому Україна є незвичним вибором, зазначають редактори.
Попри те, що економіка скоротилося на третину, багато людей померли, втратили домівки та сидять без світла, «українці показали себе». У The Economist виділили такі якості українців як героїзм, винахідливість та стійкість і зазначили, що «за кількома винятками українці не відповіли воєнними злочинами на воєнні злочини».
Крім того, Україну назвали джерелом натхнення не лише для країн із «хижими сусідами», як-от Тайвань, але й для «пригноблених людей у всьому світі» та завершили публікацію словами «Слава Україні!»
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