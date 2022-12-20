На порталі “Дія” запустили спеціальний розділ “Дія. Безбар’єрність” для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та літніх людей, аби поширити доступ громадян до державних послуг.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Рубрика.
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Зазначається, що партнери з Програми розвитку ООН в Україні перевірили всі послуги на порталі Дія на доступність та відповідність міжнародним стандартам. На основі цих результатів буде проведено масштабування інклюзивних практик на всі онлайн-послуги.
На порталі у відповідному розділі українці зможуть отримати інформацію про те, як знайти першу роботу, отримати пенсію, знайти роботу, коли вам за 60 років, виїхати за кордон тощо.
“Онлайн-послуги мають бути максимально доступними для всіх українців. Саме тому поставили ціль не тільки відцифрувати 100% державних послуг, а й забезпечувати рівний доступ до технологій”, – зазначає віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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