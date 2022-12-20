MONATIK та ROXOLANA представили спільну пісню “Інь-Ян” – ВІДЕО

MONATIK та ROXOLANA презентують нову композицію “Інь-Ян”, премʼєра якої була запланована ще 25-го лютого. Спільний гіт українських артистів також став головним саундтреком романтичної комедії “Сусідка”, що виходить у широкий прокат 29 грудня 2022 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Vogue.ua

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Композицію “Інь-Ян” та кліп на цю роботу було знято ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Артисти запустили промо-кампанію, а реліз був запланований на 25 лютого. Вже тоді кілька секунд пісні, що показали артисти, стали обговорюваними і набрали близько мільйона прослуховувань у TikTok за кілька годин. Уперше ексклюзивно композицію “Інь-Ян” до прем’єри MONATIK та ROXOLANA виконали для українських військовиків під час благодійних виступів у військових частинах.

“Спочатку може здатись, що пісня мінорна. Але насправді “Інь-Ян” – це історія про віру в справжнє кохання, яке, навіть будучи дуже міцним, мало не вичерпалося через безліч душевних шрамів, які залишили люди на життєвому шляху. Але шрами затягуються, час все стирає та звільняє місце для когось особливого… Саме тому, якщо вслухатися, пісня оптимістична, але просякнута зрозумілою тривогою та переживаннями”, – коментує MONATIK.

ROXOLANA своєю чергою зізнається, що через 10 місяців повномасштабного вторгнення знайшла для себе в пісні нові сенси і дуже часто прослуховувала композицію, яка підіймала їй настрій. “Я вірю в те, що все стається тоді, коли має трапитися. Якщо ця пісня мала вийти зараз, через 10 місяців після початку війни, значить, так треба. Я не можу сказати, що зараз змінилось моє сприйняття “Інь-Ян”. Радше, я тепер дивлюсь на цю композицію через іншу призму. Інь не може існувати без Ян. Мені здається, саме ця віра, ця любов і є ключовим моментом до нашої пісні зараз, через 10 місяців після її запису”, – прокоментувала артистка.