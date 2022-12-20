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Оголошені переможці музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS

20.12.2022

16 грудня в Києві відбулася перша церемонія нагородження музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS від каналу MEGOGO LIVE та медіасервісу MEGOGO. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Подія пройшла в інноваційному парку UNIT City, ведучим вечора виступив актор, сценарист і гуморист Костянтин Трембовецький. Імена переможців оголошувала маркетинг-директорка MEGOGO Валерія Толочина, директор з комунікацій музичного каналу MEGOGO LIVE Ростислав Думіч, головний редактор Владислав Міхеєв та режисерка Лірон Добровольська, а також запрошені гості — шоумен Володимир Остапчук і головний редактор музичного медіа Bezodnya Music Макс Нагорняк.

Нагороди премії  MEGOGO MUSIC AWARDS 2022 отримали: 

– «Артист року» – Артем Пивоваров 

– «Артистка року» – KOLA 

– «Кліп року» – KOLA – Біля серця

– «Трек року» – SKOFKA – Чути гімн 

– «Реліз року» – DOROFEEVA – Сенси

– «YOUNG BLOOD» – SadSvit

– «Лагідна українізація» – Lely45

– «Колаба року» – Ed Sheeran feat. Антитіла – 2step

– «Музика вільної країни» – KOLABA – Шо ви пацики на моциках

Понад 35 тисяч шанувальників української музики віддали голоси за своїх фаворитів. У восьми номінаціях слухачі голосували за виконавців, визначених командою MEGOGO LIVE. Девʼята ж, — «Музика вільної країни», була особливою — тут переможців визначали з-поміж 108 артистів,  які самостійно номінували свої пісні. 

Спеціальну відзнаку «За внесок у розвиток та популяризацію української музики» здобули Jamala, Kalush Orchestra та Артем Пивоваров. 

Нагородили Андрія Хливнюка у номінації «Гімн українського спротиву» за пісню «Ой, у лузі червона калина». 

Організатори премії надали майданчик для відзнаки своїм друзям — RAP.UA, які цього року скасували проведення свого заходу через війну. RAP.UA відзначили найкращого, за їхніми підсумками, хіп-хоп артиста. Ним став український анонімний реп-виконавець Krechet. 

Всі переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2022 отримують ротацію в етері та додаткову медіа-підтримку від каналу MEGOGO LIVE в 2023 році. 

Учасниками концертної програми церемонії стали виступи артистів молодої сцени – Lely45, ROXOLANA, TERY, Тонка, TUMAZAR та фольклористичного гурту ЩукаРиба. 

Нагадаємо, що голосування проходило на сайті премії з 14 листопада до 11 грудня. Премія MEGOGO MUSIC AWARDS заснована у 2022 році для популяризації сучасної української музики, пошуку нових імен та звучань, а також справедливої відзнаки творчих успіхів артистів. 

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