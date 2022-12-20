21 грудня 2022 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 грудня

Сьогодні — день зимового сонцестояння, коли світловий день — найкоротший в році, а ніч — найдовша. Від сьогодні день починає збільшуватись. Багато народів планети вважають день зимового сонцестояння символом початку нового життя, відродження, повороту до нового.

Саме через найдовшу ніч сьогодні у світі відзначають День ліхтарика.

Цей день вважають Днем народження баскетболу. Гру вигадав викладач коледжу у Спрингфілді (Массачусетс, США) Джеймс Нейсміт. Щоб урізноманітнити заняття фізкультурою у студентів, Нейсміт прив’язав кошики від персиків до поручнів балконів з різних боків, розділив учнів на дві команди і запропонував позмагатися у закиданні м’яча у кошик суперників. Вважається, що саме 21 грудня 1891 року відбулась перша гра у баскетбол.

Також сьогодні — День народження кросворду. В цей день у 1913 році перший в історії кросворд опублікували в американській газеті Fun — недільному випуску New York Times. Його автором був Артур Вінн.

У Сан-Томе і Принсіпі сьогодні відзначають День Сан-Томе.

На Філіппінах — День збройних сил.

Яке релігійне свято 21 грудня

Сьогодні день пам’яті мучениці Анфіси Римської, яка жила в Римі наприкінці IV — початку V століття. Вона була ученицею Амвросія Медіоланського. Того часу прихильники так званої аріанської єресі намагалися відвернути християн від їхньої віри. Анфіса не зреклась і одного дня її закатували вогнем.

День ангела 21 грудня

Іменини в цей день святкують Кирило, Потап, Анфіса.

Які історичні події стались 21 грудня

1846 — шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції.

1867 — австрійський цісар Франц Йосиф затвердив австро-угорську угоду і Конституцію Австрії.

1891 — у Спрінгфілдському коледжі (США) 18 студентів провели першу в історії гру в баскетбол.

1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радій.

1913 — у нью-йоркській газеті опублікували перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.

1937 — у Голлівуді відбулась прем’єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів».

1958 — Шарль де Голль обраний першим президентом П’ятої французької республіки.

1975 — арабські терористи на чолі з Ільїчем Раміресом Санчесом на прізвісько «Шакал» захопили штаб-квартиру ОПЕК у Відні.

1988 — найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія» здійснив перший політ.

1988 — над шотландським містом Локербі підірвано літак Boeing 747-121 авіакомпанії PanAm, що прямував маршрутом Франкфурт-на-Майні — Лондон — Нью-Йорк — Детройт. Загинуло 270 людей. У скоєнні злочину звинуватили спецслужби Лівії.

1991 — глави Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і України підписали декларацію про створення Союзу Незалежних Держав (СНД).

1992 — Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення з 1 березня 1993 року Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.

2007 — до Шенгенської зони увійшли ще дев’ять країн Європейського Союзу — Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

2012 — вперше в історії YouTube кількість переглядів одного відеокліпу перевищила 1 млрд разів. Цим відео став кліп на пісню Gangnam Style південно-корейського виконавця PSY .

Хто народився 21 грудня

1401 — Мазаччо, італійський живописець.

1639 — Жан Расен, французький драматург.

1773 — Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив «броунівський рух».

1773 — Адамо Тадоліні, італійський скульптор.

1804 — Бенджамін Дізраелі, прем’єр-міністр Великої Британії (1868,1874—1880), письменник.

1917 — Генріх Белль, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1972 року.

1940 — Френк Заппа, американський композитор, співак, гітарист.

1948 — Семюел Л. Джексон, американський актор.

1967 — Міхеіл Саакашвілі, гузинський і український політик, президент Грузії (2004—2007, 2008—2013).

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