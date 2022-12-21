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Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня

21.12.2022

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 21 грудня.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них — Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах шістнадцяти населених пунктів. Це — Михальчина Слобода Чернігівської області та Вільча, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також, противник задіяв ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Обстріляв з танків та артилерії наші позиції в районах більш як двадцяти населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Диліївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районах Спірного та Білогорівки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по позиціях наших військ поблизу Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстріли з реактивної артилерії районів населених пунктів Білогір’я, Кам’янське і Малі Щербаки Запорізької області та Новодмитрівка, Кам’янське, Республіканець, Новоберислав, Понятівка, Херсон, Микільське, Садове і Антонівка на Херсонщині.

З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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