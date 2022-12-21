Зеленський прямує до США, де оголосять про новий пакет допомоги Україні — АР

Сполучені Штати виділять Україні військову допомогу на $1,8 млрд у вигляді великого пакета, який вперше включатиме ЗРК Patriot.

Про це пише видання АР із посиланням на офіційних осіб з Вашингтона.

Така допомога сигналізує про розширення кількості новітньої зброї, які США надають Україні, щоб посилити протиповітряну оборону перед російськими ударами. ЗМІ зазначає, що про надання допомоги оголосять, коли Володимир Зеленський прибуде у Вашингтон, куди він зараз прямує, вперше з початку повномасштабного вторгнення виїхавши за кордон.

Наразі невідомо, коли ЗРК Patriot можуть прибути в Україну. Сили ЗСУ мають пройти навчання для користування ними, що може тривати кілька тижнів. Ймовірно, тренування відбуватимуться на полігоні Grafenwoehr в Німеччині. За словами джерел видання, наполегливі прохання українських лідерів та руйнація цивільної інфраструктури України подолали сумніви США щодо постачання ЗРК Patriot.

Також у пакеті допомоги має бути новітнє електронне обладнання, яке дозволить перетворювати авіаційні боєприпаси на «розумні бомби» JDAM з високою точністю ураження.

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