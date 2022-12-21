Шойгу запропонував путіну вдруге за рік збільшити чисельність збройних сил росії

Сергій шойгу, міністр оборони рф, запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб.

Про це він заявив у середу, 21 грудня виступаючи на колегії міноборони РФ, в якій брав участь російський диктатор володимир путін.

«Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки Російської Федерації необхідно довести чисельність збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом — до 695 тис. осіб», — сказав Шойгу.

Також міністр оборони країни-терористки додав, що в рф планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний — підвищити до 30 років.

Якщо ініціативу шойгу підтримають, то збільшення чисельності російської армії стане другим за 2022 рік.

Нагадаємо у серпні 2022 року путін підписав указ, яким чисельність військовослужбовців у збройних силах збільшується до 1 млн 150 тис. 628 осіб. Він набуває чинності з 1 січня 2023 року.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що путіну, ймовірно, не вдалося вмовити лукашенка вступити у війну.

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