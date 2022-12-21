Повінь – зміна системи

Menu
Close

Шойгу запропонував путіну вдруге за рік збільшити чисельність збройних сил росії

21.12.2022

Сергій шойгу, міністр оборони рф, запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб.

Про це він заявив у середу, 21 грудня виступаючи на колегії міноборони РФ, в якій брав участь російський диктатор володимир путін. 

«Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки Російської Федерації необхідно довести чисельність збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом — до 695 тис. осіб», — сказав Шойгу. 

Також міністр оборони країни-терористки додав, що в рф планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний — підвищити до 30 років.

Якщо ініціативу шойгу підтримають, то збільшення чисельності російської армії стане другим за 2022 рік.

Нагадаємо у серпні 2022 року путін підписав указ, яким чисельність військовослужбовців у збройних силах збільшується до 1 млн 150 тис. 628 осіб. Він набуває чинності з 1 січня 2023 року. 

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що путіну, ймовірно, не вдалося вмовити лукашенка вступити у війну.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 