Білий дім розкрив деталі про несподіваний візит Зеленського

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського у Вашингтон під час телефонних переговорів 11 грудня. Три дні тому український лідер погодився. Це стане його першим візитом за кордон після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНІАН.

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Як зазначається на сайті Білого дому, під час брифінгу старший чиновник адміністрації Байдена повідомив, що українська сторона попередньо прийняла запрошення минулої п’ятниці, а у неділю Зеленський остаточно підтвердив візит.

“Цей візит підкреслить непохитну прихильність Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги”, – заявили у Білому домі.