Мінцифри запустило програму «єОселя» в «Дії»

У середу, 21 грудня, Міністерство цифрової інформації запустило програму «єОселя» в застосунку «Дія».

Про це повідомив Михайло Федоров, очільник відомства.

Програма наразі доступна для захисників, силовиків, їхніх сімей, а також для педагогів та науковців. Вони зможуть отримати пільговий кредит на житло від держави.

«З початку повномасштабної війни мільйони українців втратили домівки. Тому Президент Володимир Зеленський ініціював запуск програми доступного кредитування житла єОселя. Щоб українці поверталися додому, жили і працювали в Україні», — пояснив Федоров.

Програма «єОселя»

Це державна пільгова іпотека від держави зі ставкою 3%.

На першому етапі послуга доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

За програмою «єОселя» можна отримати кредит на житло: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування — до 20 років; мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми.

Українці, які відповідають вимогам програми, можуть подати заявку на участь в програмі в «Дії» й отримати кредит на купівлю житла. Скористатися послугою можна в кілька кліків, майже всі дані для заявки підтягнуться з реєстрів, зазначили в Мінцифри.

На першому етапі до програми «єОселя» залучені п’ять банків — Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank. Далі банки-учасники додаватимуться.

Раніше повідомлялось, що у «Дії» з’являться військові облігації та ще близько 10 нових продуктів.

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