Окупанти вже пошкодили понад 1100 об’єктів культурної інфраструктури

Внаслідок російської агресії в Україні постраждали 1132 об’єкти культурної інфраструктури без урахування пам’яток культурної спадщини. 403 об’єкти культури повністю зруйнувала росія.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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Станом на початок грудня найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

Загалом постраждали 532 клубні заклади, 431 бібліотека, 61 музей та галерея, 17 театрів та філармоній, 91 заклад мистецької освіти. Відомо про пошкодження 171 пам’ятки культурної спадщини, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва.

Зокрема, об’єкти культурної інфраструктури постраждали у територіальних громадах областей:

80% – Донецькій;

42% – Миколаївській;

39% – Луганській;

36% – Харківській;

35% – Сумській;

27% – Київській та Києві;

25% – Запорізькій;

16% – Херсонській;

14% – Чернігівській;

12% – Дніпропетровській;

12% – Житомирській;

3% – Одеській;

3% – Черкаській;

2% – Закарпатській;

2% – Хмельницькій.

Як відомо, збитки, завдані культурним об’єктам російськими військовими, досягли $272 млн. Мінкульт оголосило збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини.