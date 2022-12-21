Окупанти вже пошкодили понад 1100 об’єктів культурної інфраструктури

Внаслідок російської агресії в Україні постраждали 1132 об’єкти культурної інфраструктури без урахування пам’яток культурної спадщини. 403 об’єкти культури повністю зруйнувала росія.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.
Читай також: Білий дім розкрив деталі про несподіваний візит Зеленського
Станом на початок грудня найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.
Загалом постраждали 532 клубні заклади, 431 бібліотека, 61 музей та галерея, 17 театрів та філармоній, 91 заклад мистецької освіти. Відомо про пошкодження 171 пам’ятки культурної спадщини, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва.
Зокрема, об’єкти культурної інфраструктури постраждали у територіальних громадах областей:
- 80% – Донецькій;
- 42% – Миколаївській;
- 39% – Луганській;
- 36% – Харківській;
- 35% – Сумській;
- 27% – Київській та Києві;
- 25% – Запорізькій;
- 16% – Херсонській;
- 14% – Чернігівській;
- 12% – Дніпропетровській;
- 12% – Житомирській;
- 3% – Одеській;
- 3% – Черкаській;
- 2% – Закарпатській;
- 2% – Хмельницькій.
Як відомо, збитки, завдані культурним об’єктам російськими військовими, досягли $272 млн. Мінкульт оголосило збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини.
- Український фільм про збитий MH17 увійшов до конкурсу Берлінале
- У Кракові вимикатимуть святкове освітлення, підтримуючи Україну в межах акції «Lights for Ukraine»
- Укренерго розраховує до кінця доби зменшити дефіцит потужності у Києві
- Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників
- Франція спорядила Україні системи ППО Crotale – Макрон
- У Дніпрі демонтували бюст Пушкіна – ФОТО
- Польща надала військової допомоги Україні щонайменше на $2 млрд
- Ощадбанк презентував ексклюзивну серію «Патріотичні монети» – ФОТО
- Укрпошта отримає 4,5 млн євро від ЄБРР
- В Україну імпортували понад 200 тисяч “пільгових” генераторів
- Німеччина збільшить суму виплат для українських біженців
- Унаслідок російських атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції – Шмигаль