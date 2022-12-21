ТРЦ Gulliver проведе кінопокази українських фільмів для діток в укритті

24 та 25 грудня у торгово-розважальному центрі “Gulliver” (ТРЦ “Gulliver”) відбудуться сімейні кінопокази українських фільмів. Особливістю події стане місце проведення – укриття на -1 поверсі ТРЦ. Вхід для всіх вільний.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба ТРЦ Gulliver.
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Також 25 грудня о 13:00 до центрального атріуму ТРЦ завітає Святий Миколай, планується проведення різдвяного вертепу, а в укритті діти зможуть погратися зі справжніми собаками-терапевтами.
“Ми хочемо подарувати дітям новорічну казку, надихнути особливою різдвяною атмосферою, але зробити це максимально безпечно. Тому підготували неймовірну програму з Миколайчиком, колоритним вертепом та теплими кінопоказами в укритті. Запрошуємо всіх 24 і 25 грудня до ТРЦ Gulliver”, – повідомила маркетинг-директорка ТРЦ “Gulliver” Катерина Жураківська.
Графік проведення сеансів за даними пресслужби наступний:
24 грудня в укритті пройде день теплих кінопоказів. У програмі:
- 10:00 – 12:00 “Сторожова Застава” (1:51)
- 12:30 – 14:00 “Фокстер та Макс” (1:26)
- 14:30 – 16:00 “Іван Сила” (1:29)
- 16:30 – 18:00 “Микита Кожум’яка” (1:25)
- 18:30 – 19:30 “Пригоди Котигорошка та його друзів” (0:48)
Повідомляється, що 25 грудня о 13:00 до центрального атріуму ТРЦ завітає Святий Миколай, який підготував для діток багато подарунків. “Та завітає Миколай не просто так, а щоб особисто запросити малечу та батьків до перегляду новорічної сімейної комедії – “Пригоди S Миколая”, – йдеться в повідомленні.
Відмічається, що разом з Миколайчиком стрічку презентує режисер Семен Горов, сценарист Антон Базелінський та актори фільму. А саме показ фільму запланований на 15:00.
“Без перебільшень “Пригоди S Миколая” – фільм, з якого починаються зимові свята. Захоплива та кумедна історія, неочікувані герої та неймовірні пейзажі українських Карпат – все, аби чудово провести час у колі сім’ї”, – повідомила продюсерка фільму “Пригоди S Миколая” та співорганізаторка заходу Марія Каель.
Як повідомили в пресслужбі ТРЦ, кінопокази в укритті Gulliver є частиною міжнародного благодійного проєкту на підтримку дітей України “Колискова КіноКраїни”, започаткований благодійним фондом Св. Миколая та компанією Big Hand Films.
Також планується проведення різдвяного вертепу та діджей-сету з новорічними треками.
Відмічається, що в укритті на малечу чекатимуть справжні собаки-терапевти, з якими можна буде бавитися, спілкуватися та обійматися.
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